Наибольший рост цен на рынке вторичного жилья в Сибири зафиксирован в Иркутске

По данным «Яндекс Недвижимости», в Иркутске медианная стоимость квадратного метра готового жилья в феврале составила 130 тыс. руб., что на 2,6% больше, чем месяцем ранее. Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в столице Приангарья в феврале составила 6,5 млн руб. при средней площади — 47,9 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Новосибирске медианная стоимость «квадрата» на «вторичке» в феврале достигла 120 тыс. руб. за кв. м (+0,1%), в Томске — 111 тыс. руб. (+0,5%), в Омске — 105 тыс. руб. (+0,6%), сообщили в «Яндекс Недвижимости».

«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами»,— комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке в России, по данным сервиса, остаются Москва (353 тыс. руб., +0,4%,), Санкт-Петербург (212 тыс. руб., +1,2%) и Казань (183 тыс. руб., +1,9%).

Михаил Кичанов