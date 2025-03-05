Илья Сухих вызван на заседание думы Тольятти для обсуждения похоронного дела и игры «Зарница»

В эти минуты начинается заседание думы Тольятти, на которое вызван и. о. главы города Илья Сухих. Как следует из повестки мероприятия, выборов полноценного главы опять не будет. Депутатам потребовалось присутствие господина Сухих для обсуждения других важных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума городского округа Тольятти Фото: Дума городского округа Тольятти

В частности, депутаты заслушают информацию о внесении изменений в программу приватизации, о ходе реализации мер поддержки участников специальной военной операции, о неиспользуемых в соответствии с целевым назначением зданиях детских садов и школ о состоянии похоронного дела, в том числе проектировании и строительстве крематория, а также об организации игры «Зарница».

Илья Сухих исполняет обязанности главы города с конца ноября 2024 года. 11 декабря он подал документы на участие в конкурсе на пост главы, но когда состоится конкурс — неизвестно. Ранее источник «Ъ-Волга» сообщал, что кандидатуру бывшего мэра Жигулевска не согласовали в администрации президента РФ.

Алексей Алексеев