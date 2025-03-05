Приехавший в Томск калужанин расстрелял хозяина сауны из-за отсутствия мест

В Томске будут судить 33-летнего жителя Калуги, стрелявшего из травматического пистолета во владельца сауны. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ), рассказали в прокуратуре региона.

По информации ведомства, в сентябре 2024 года приехавший в Томск на заработки калужанин решил вместе с приятелями отдохнуть в сауне. Однако ее владелец отказал компании в посещении заведения из-за отсутствия свободных мест. Разозлившись, калужанин расстрелял хозяина сауны из травматического пистолета, затем несколько раз ударил рукояткой по голове, после чего скрылся.

У потерпевшего диагностировали перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. Смерти удалось избежать лишь благодаря своевременно оказанной медпомощи, сообщили в прокуратуре.

В томском управлении Следственного комитета добавили, что в конце 2024 года стрелка задержали на его родине в Калуге. При обыске в его жилище правоохранители изъяли травматический пистолет с патронами, из которого он вел стрельбу около сауны.

Илья Николаев