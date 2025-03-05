Депутат СГД Михаил Маряхин выразил протест финнам, назвавшим Илью Репина украинцем

Финский художественный музей «Атенеум» заменил национальность художника Ильи Репина с русской на украинскую, опираясь на церковный документ о месте его рождения в городе Чугуев Харьковской губернии. По мнению депутата Самарской губернской думы Михаила Маряхина, так представить русского живописца от музея потребовали украинские активисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале депутат выразил возмущение таким подходом и заявил о намерении напомнить всему миру, что Илья Репин — русский художник, создававший свои великие полотна на берегах Волги.

В связи с этим, при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, господин Маряхин решил дать отпор псевдоистории и объявить творческий конкурс «Репин — наш!», председателем жюри которого станет председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

Участникам конкурса предстоит с помощью цифровых технологий и искусственного интеллекта в форме виртуальной 3D-выставки воссоздать исторический контекст пребывания Репина на Волге.

Алексей Алексеев