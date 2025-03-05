Директором «Горзеленхозстроя» стал депутат муниципалитета

В Ярославле официально назначен новый директор МБУ «Горзеленхозстрой», им стал депутат муниципалитета Андрей Степанов. Это следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Назначение произошло 3 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

До этого предприятие почти год работало без постоянного руководителя после задержания и ареста по обвинению в мошенничестве предыдущего директора Виталия Запевалова в апреле 2024 года. Функции директора выполнял временно исполняющий обязанности, им был замдиректора Андрей Степанов. По данным «Спарк-Интерфакс», господин Запевалов официально перестал быть руководителем предприятия только 17 октября 2024 года. После этого мэрия объявила конкурс на должность руководителя предприятия.

Конкурсная комиссия объявила Андрея Степанова победителем 4 февраля, но официальное назначение произошло только в марте. Отметим, что господин Степанов также исполнял обязанности директора в 2020 году.

Антон Голицын