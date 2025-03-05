Мэр Ярославля вернулся на работу

Мэр Ярославля Артем Молчанов официально вернулся на работу. Это следует из документов, которые 4 марта подписал мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Молчанов находился на больничном в связи с операцией на ноге. Об этом он сообщил 24 февраля. Мэр заявлял, что работает дистанционно и присутствовал в публичном пространстве, делая те или иные заявления. Однако официальные документы начиная с 18 февраля подписывал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. Артем Молчанов не проводил открытые совещания и отсутствовал на заседании муниципалитета.

4 марта мэр подписал постановление «О награждении нагрудным знаком за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства города Ярославля» а также ряд других документов, размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославля.

Антон Голицын