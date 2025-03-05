Компании в Челябинске стали в два раза чаще приглашать соискателей старше 50 лет

В 2024 году челябинские соискатели в возрасте от 51 до 60 лет получили 132,3 тыс. приглашений на вакансии. Это на 92% больше, чем в 2023 году. На 110% вырос интерес компаний к потенциальным сотрудникам от 61 года и старше (19,4 тыс. приглашений), сообщает hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Чаще всего кандидатов старшего возраста работодатели готовы видеть на позициях охранников (21% от всех приглашений на подобные должности), в сельском хозяйстве (10%) и в сфере обслуживания и домашнего персонала (9,7%). Также часто звали на собеседования соискателей от 51 года на вакансии по добыче сырья и на производство (по 9,1%), в качестве рабочего персонала (9%), водителей (8,6%), строителей (8%), менеджеров среднего и высшего звена (7,9%), медиков и фармацевтов (7,6%), финансистов и бухгалтеров (6,3%).

Однако, отмечают в hh.ru, самыми желанными для компаний остаются молодые кандидаты в возрасте от 19 до 40 лет. Половина всех приглашений приходится на челябинцев в возрасте 19–30 лет, еще 27% — на тех, кому 31–40 лет.

Виталина Ярховска