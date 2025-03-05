Хакасский «Абазинский рудник» подал иск к ТД «ГНК» на 33,5 млн рублей

«Абазинский рудник» подал в арбитражный суд Хакасии исковое заявление о взыскании с ТД «Горно-рудная национальная компания» (ТД «ГНК») 33,5 млн руб., следует из картотеки суда. Подробности иска в материалах не приводятся. По данным «Спарк-Интерфакс», речь в требовании идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абазинский рудник

Фото: Пресс-служба правительства республики Хакасия Абазинский рудник

Фото: Пресс-служба правительства республики Хакасия

ООО «Абазинский рудник» зарегистрировано на территории Республики Хакасия в 2014 году. Специализируется на производстве щебня и железорудного концентрата. Собственники компании — Фонд развития республики Хакасия (60% уставного капитала) и Александр Жуков (40%). В 2023 году (более свежих данных нет) выручка ООО составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 236 млн руб. Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2024 года «Абазинский рудник» купил на банкнотных торгах имущественный комплекс «Абаканского рудника» за 101 млн руб.

ООО «ТД "Горно-рудная национальная компания"» зарегистрировано в Красноярском крае в 2020 году. Компания занимается поставками горно-шахтного оборудования — буровых установок, самосвалов и погрузочно-доставочных машин. По итогам 2023 года выручка ТД «ГНК» составила 15,4 млн руб., чистая прибыль — 89 тыс. руб.

Михаил Кичанов