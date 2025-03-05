В Ульяновской области глава муниципалитета уволен из-за утраты доверия

Глава администрации Урено-Карлинского сельского поселения уличен в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

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Контрольный орган провел проверку и установил, что экс-чиновник владел ценными бумагами и финансовыми инструментами иностранных компаний. Однако в течение трех месяцев после назначения на пост он не произвел их отчуждения.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Требования были удовлетворены, и главу администрации указанного муниципалитета уволили из-за утраты доверия.

Георгий Портнов