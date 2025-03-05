В Перми на участке под гостевой дом по ул. Пермской, 126б, согласована новая зона

Краевое правительство согласовало смену территориального зонирования на участке по ул. Пермской, 126б, в Перми. Как сообщается в постановлении правительства Пермского края, на площадке по ул. Пермской, 126б, установят зону делового коммерческого обслуживания Ц-1/1. Разрешенный вид использования территории площадью 2,4 тыс. кв. м — под гостиницы и гостевые дома. Участок находится во дворах между жилыми домами по улицам Пермской, 126, 126а, Екатерининской, 120, и апартаментами «Манхеттен».

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Раньше участок по ул. Пермской, 126б, принадлежащий городским властям, находился в аренде у ООО «Стройсервис» бизнесмена Михаила Клюйкова, девелопера дома «Изумрудный» возле Средней дамбы. На этой территории «Стройсервис» хотел построить 17-этажный гостевой дом для сдачи в долгосрочную аренду. В 2014 и 2017 годах организация просила комиссию по землепользованию и застройке снять с участка ограничения по высоте в 20 м, установленные для центра Перми, но получала отказ.

Вопрос по смене зонирования на участке по ул. Пермской, 126б, рассматривался на декабрьском заседании комиссии по заявлению администрации Перми, сообщало «В курсе.ру». Тогда мэрия просила установить на нем зону Ц-1/1. По данным заявления мэрии, указанная территория находится в аренде под объект незавершенного строительства пятиэтажного кирпичного лабораторного корпуса. В 2019 году договор аренды с ООО «Стройсервис» истек, стройку не завершили. Теперь власти намерены сменить зонирование и передать участок на аукцион.