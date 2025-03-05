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Омский «Авангард» довел победную серию до девяти матчей

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали девятую победу подряд. На этот раз она была добыта в овертайме гостевого матча в Сочи с одноименным клубом.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Игра состоялась 4 марта. Ее основное время завершилось со счетом 2:2. У омичей забивали Наиль Якупов и Иван Игумнов. В овертайме «Авангард» получил численное преимущество, которым воспользовался Рид Буше — 3:2.

«Авангард» набрал 68 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Его отставание от идущего пятым казанского «Ак Барса» составляет два очка, от магнитогорского «Металлурга (четвертое место) — четыре очка.

Валерий Лавский

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