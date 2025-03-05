Для комплекса по переработке мусора в Хакасии отвели более 20 гектаров

Мусороперерабатывающий комплекс с полигоном для твердых коммунальных отходов (ТКО) будет построен в Черногорске. Региональный совет развития одобрил проект на своем заседании 4 марта, сообщила пресс-служба правительства Республики Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инициатором проекта является АО «Экопарк» — региональный оператор в сфере обращения с ТКО. Для его реализации отведен участок площадью 21,7 га, расположенный вблизи действующего полигона. Строительство комплекса планируется завершить в ноябре 2027 года.

«На территории мусороперерабатывающего комплекса планируется сортировать металл, стекло, пластик, картон, а также производить отсев органической фракции. Отобранные вторичные ресурсы будут накапливаться и отправляться в другие субъекты на переработку»,— отмечается в сообщении.

В январе 2024 года Российский экологический оператор объявил о планах строительства в Хакасии мусороперерабатывающего завода мощностью 155 тыс. т в год с инвестициями в 3,6 млрд руб.

Валерий Лавский