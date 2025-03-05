Стрелявший на Кронверкском проспекте в Петербурге найден мертвым

Подозреваемый в стрельбе на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге найден в автомобиле мертвым с огнестрельным ранением головы, сообщила пресс-служба регионального МВД. При стрельбе пострадала 38-летняя петербурженка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 55 корпус 1 по Малому Проспекту Васильевского острова. полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем — тело подозреваемого с огнестрельным ранением головы»,— сказано в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации ведомства, мужчина совершил суицид. 53-летний уроженец Псковской области, проживавший в Василеостровском районе, ранее состоял в отношениях с пострадавшей. В полиции полагают, что мотивом нападения могла стать ревность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.