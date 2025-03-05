Лукашенко рассказал о причинах начала СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию (СВО) на Украине было связано с угрозами, возникшими в этой стране. Об этом он рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу, запись опубликована в соцсети X.

«У (президента России Владимира.— "Ъ") Путина, возможно, могли быть альтернативы. Но дело даже не столько в расширении НАТО на восток, сколько в тех угрозах (на Украине.— "Ъ"). Это одна из крупнейших причин того, что произошло»,— сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что Владимир Путин сразу продемонстрировал готовность к переговорам после того, как увидел масштабы конфликта. Российский президент, как отметил господин Лукашенко, хотел достичь договоренностей по вопросам НАТО, денацификации, демилитаризации, а также защиты русскоязычного населения и прекращения дискриминации русского языка на Украине.

Владимир Путин, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В сентябре того же года он назвал целью спецоперации ликвидацию «антироссийского анклава» на территории Украины.