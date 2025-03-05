В Петербурге водитель выстрелил в девушку и скрылся

В Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте водитель выстрелил в девушку, она госпитализирована, сообщила пресс-служба регионального МВД. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, его ищет полиция.

Как уточнило ведомство, информация о стрельбе и ранении девушки возле дома 49 по Кронверкскому проспекту поступила накануне, 4 марта, в 22:10.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего»,— сказано в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Издание «Фонтанка», ссылаясь на очевидцев, пишет, что в Петроградском районе возле ИТМО были слышны как минимум четыре выстрела. По словам очевидцев, в девушку выстрелили из автомобиля BMW X5.