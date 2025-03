«Яблоко» развода

Партия «Яблоко» объявила 4 марта о прекращении участия в Альянсе либералов и демократов Европы (ALDE), который накануне Генпрокуратура признала нежелательной организацией. Заодно «яблочники» осудили позицию ALDE по российско-украинскому конфликту как направленную на его дальнейшую эскалацию. Эксперт называет это решение единственно верным и уверен, что преследование членам партии теперь не грозит.

«Яблоко» прекратило все формы участия в работе Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE, Альянс либералов и демократов за Европу), членом которого оно было с 2006 года. Это решение, сообщила пресс-служба партии, бюро «Яблока» приняло 3 марта, после того как Генпрокуратура признала деятельность ALDE нежелательной на территории РФ, охарактеризовав организацию как одну из «наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза».

«Позиция ALDE по российско-украинскому конфликту направлена на его дальнейшую эскалацию, поддержку продолжения боевых действий, расширение применения наиболее смертоносного современного оружия в целях недостижимой победы, ценой бесчисленного числа жертв»,— пояснили в пресс-службе «Яблока». В партии же придерживаются «принципиально иной позиции о необходимости немедленного прекращения огня и переходе к мирным переговорам», добавили «яблочники».

Напомним, что за участие россиян в деятельности нежелательной организации предусмотрена административная ответственность, а организация деятельности такой организации является уже уголовным преступлением. В Минюсте вопрос “Ъ” о том, какие именно действия и в какие сроки должно предпринять «Яблоко», чтобы избежать ответственности за связь с нежелательной организацией, переадресовали в Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве оперативно на запрос не ответили.

«"Яблоко" приняло единственно верное решение о прекращении участия в этой организации»,— говорит адвокат Михаил Бирюков. Важно, по его мнению, и то, что партия более не фигурирует на официальном сайте ALDE в качестве его участника. В любом случае, уверен юрист, опасаться ответственности за участие в альянсе «яблочникам» не следует, поскольку наказуемо лишь участие в деятельности организации, которая уже признана нежелательной, а обратной силы закон не имеет.

Тем не менее известны случаи, когда прекращение связей с организацией, признанной нежелательной, и даже роспуск ее подразделения, действовавшего на территории РФ, не останавливали уголовное преследование руководства. Так, сейчас в Москве по обвинению в организации работы нежелательной организации судят сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца: следствие утверждает, что движение фактически являлось структурным подразделением нежелательной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). А в 2022 году к четырем годам лишения свободы был приговорен экс-глава уже ликвидированной «Открытой России» Андрей Пивоваров. Его признали виновным в управлении нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ) из-за руководства платформой помощи оппозиционным кандидатам «Объединенные демократы». Тем не менее Михаил Бирюков, защищающий в суде Григория Мельконьянца, убежден, что преследование его подзащитного незаконно и необоснованно и в перспективе подобных прецедентов удастся избежать.

