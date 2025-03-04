Томские депутаты вернулись к традиционному голосованию из-за санкций

В городской думе Томска сломалась система электронного голосования иностранного производства. Как оказалось, из-за санкций оперативно починить ее невозможно. В результате депутатам пришлось вернуться к традиционному голосованию — путем поднятия карточек.

«К сожалению, санкции не дают нам починить нашу систему голосования — нет нужных материалов,— сообщил 4 марта спикер гордумы Сергей Сеченов.— Нет материалов, из которых мы можем изготовить эти платы, не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование — не из дружественной нам страны». Кто конкретно выступал поставщиком системы электронного голосования, господин Сеченов не уточнил.

В пресс-службе муниципального парламента “Ъ” рассказали, что оборудование было закуплено и установлено еще в 2012 году. Недавно оно вышло из строя. «Пока депутаты будут проводить голосование во время заседаний с помощью карточек — в этом ничего такого нет, это стандартная, даже историческая процедура»,— добавили в гордуме.

По данным пресс-службы, «процесс экспертизы ремонтопригодности оборудования» уже запущен. «Если оно будет признано не подлежащим ремонту, то мы сможем, соблюдая федеральный закон "О контрактной системе", закупить новое, уже российское. В нашей стране такое оборудование есть, но нам важно пройти все предписанные законом процедуры»,— резюмировали в муниципальном парламенте.

Валерий Лавский, Новосибирск