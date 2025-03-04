«Единая Россия» оттолкнется от земли

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев 4 марта выступил на форуме муниципальных депутатов в Биробиджане (Еврейская автономная область) — уже третьем подобном мероприятии партии в этом году. В преддверии думской кампании он призвал «по-хорошему перетряхнуть» низовой уровень власти и донести до избирателей информацию о том, что единороссы успели сделать с 2021-го. По задумке ЕР, в течение года аналогичные форумы пройдут в каждом субъекте, что позволит единороссам не потерять поддержку «на земле», а также собрать предложения для предвыборной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У партии 170 тыс. муниципальных депутатов. Мы должны по-хорошему перетряхнуть их, дать понятную мотивацию. Задействовать весь потенциал. Особенно это важно на старте большой федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы, которая пройдет в 2026 году»,— заявил Владимир Якушев, выступая на форуме в Биробиджане. По его словам, мундепы должны отправиться к избирателям и рассказать об итогах реализации «Народной программы» — программного документа, с которым ЕР шла на выборы-2021. Кроме того, они должны собрать предложения для новой предвыборной программы.

«Если мы не будем заниматься людьми, которые работают "на земле", партия будет терять поддержку»,— добавил господин Якушев.

Напомним, единороссы объявили 2025-й годом муниципального депутата по аналогии с прошлым, который был объявлен годом первичных отделений. По словам секретаря генсовета, именно руководители «первичек» указали на необходимость усиления работы с муниципалами. «Год мундепа — это логичное продолжение года "первичек", их надо воспринимать в смычке. Фактически идет реформирование всего низового партийного аппарата, связанного с взаимодействием с людьми на местах»,— объяснил эту работу источник “Ъ” в ЕР.

В пресс-службе партии “Ъ” заявили, что в этом году форумы муниципальных депутатов пройдут во всех 89 регионах России, после чего будет организовано федеральное мероприятие, также посвященное муниципалам. Первый форум прошел 5 февраля в Луганске, второй — 3 марта в Хабаровске.

Выступая в столице Хабаровского края, Владимир Якушев призвал единороссов быть «не просто партийной номенклатурой», а «чувствовать людей» и «откликаться на их боль».

Он напомнил, что в прошлом году ЕР перезапустила конкурс «первичек», повысив их мотивацию за счет денежного приза. Аналогичным образом можно мотивировать и муниципалов, организовав конкурс местных инициатив, добавил господин Якушев. Ранее он уже предлагал определить лучших депутатов от ЕР на всех уровнях — от низшего до федерального.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что «муниципальный контур» является важным элементом федеральных выборов. «Конкретный функционал зависит от этапа кампании. На старте — отчет перед избирателями и сбор наказов, в активной фазе — участие в различных агитационных мероприятиях и мобилизации сторонников»,— добавляет эксперт.

Божена Иванова, Григорий Лейба