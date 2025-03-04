«Молот» проиграл последний домашний матч регулярного чемпионата

Во вторник «Молот» уступил на своем льду «Омским крыльям» со счетом 2:6. Это была последняя домашняя игра для пермской команды в регулярном чемпионате ВХЛ. Гости первыми забросили шайбу, Павел Щербаков сумел сравнять счет. А затем гости имели подавляющее преимущество. На пять голов, влетевших в ворота хозяев, «молотобойцы» ответили лишь однажды. Отличился Максим Кицын. В этот вечер подопечным Евгения Попихина не помогли ни замена вратаря за 30 секунд до второго перерыва, ни шесть минут подряд игры в большинстве в заключительной двадцатиминутке.

Отметим, что омичи занимают 28 место в турнирной таблице. До финиша чемпионата «Молоту» предстоит провести еще четыре игры на выезде.