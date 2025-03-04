СКР проводит проверку после гибели пенсионера при пожаре в Апшеронске

Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту гибели пенсионера при возгорании в жилом доме в Апшеронске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, пожар произошел вечером в частном доме на ул. Партизанской. Родственники владельца жилища, заметив огонь, вызвали пожарных. После тушения спасатели обнаружили в одной из комнат тело 71-летнего местного жителя.

Специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении как вероятную причину трагедии. Сотрудники территориального следственного отдела СКР осмотрели место происшествия и продолжают необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося, включая точное определение причины и очага возгорания. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю призывает граждан соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в помещениях.

Нурий Бзасежев