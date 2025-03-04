Депутаты ГД одобрили в I чтении перенос сроков реконструкции рынков в Крыму

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении переходного периода для розничных рынков Крыма и Севастополя. Согласно документу, вступление в силу требований к планировке и модернизации торговых точек переносится на пять лет, сообщает ТАСС .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С начала 2025 года для полуострова вступили в силу стандарты, касающиеся планировки, перепланировки, застройки рынков, реконструкции и модернизации зданий внутри них. Авторы законопроекта отмечают, что торговые площадки региона не соответствуют предъявляемым критериям, а для их размещения в капитальных строениях потребуются значительные финансовые вложения.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия») заявил, что комитет также считает необходимым проработать вопрос продления переходного периода для рынков, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Анна Гречко