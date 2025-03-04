На почве вредности

Следственный комитет организовал проверку на предмет загрязнения почв фермы «Родник», соседствующей с гипсовым карьером структуры Saint-Gobain в Нижегородской области, выяснил «Ъ-Приволжье». Ранее Росприроднадзор выдал предостережение по этому поводу, которое компания оспаривает в суде, и взыскивает с нее 211,7 тыс. руб. в качестве возмещения вреда землям сельхозназначения. Ответчики настаивают, что связи между добычей гипса взрывным способом и загрязнением земли нет, а фермеры настаивают, что обязательная санитарная зона между карьером и их участком не соблюдена. Их доводы также проверяет министерство экологии, которое совладельцы «Родника» просили разобраться с лицензией карьера, но им было отказано.

Saint-Gobain не видит связи между разработкой карьера и загрязнением участка фермеров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», по материалам природоохранной прокуратуры Следственный комитет организовал доследственную проверку гипсового карьера Saint-Gobain на предмет загрязнения земель (ст. 254 УК РФ). Поводом послужила жалоба владельцев эко-фермы «Родник» в Павловском округе Нижегородской области в надзорное ведомство о добыче гипса с несоблюдением пятисотметровой санитарно-защитной зоны. Совладельцы фермы Валерий Кознов, Алексей Рябов и Илья Паршин с 2012 года доказывают, что защитная зона между их земельным участком и Гомозовским карьером ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус» составляет лишь 60 м.

При этом разработка гипса взрывным способом не только загрязняет земли сельхозназначения диоксидом серы, угрожает жизни и здоровью фермеров.

В 2024 году по жалобе фермеров природоохранная прокуратура обязала Росприроднадзор проверить их доводы. Специалисты лабораторного центра надзорного ведомства (ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО) отобрали и проанализировали пробы почвы и подтвердили превышение диоксида серы, образующегося в результате взрывных работ.

Структуре Saint-Gobain выдали предостережение о прекращении загрязнения почв, с которым компания не согласилась.

Юристы «Сен-Гобен строительная продукция Рус» решили оспорить предостережение в арбитражном суде Нижегородской области как не законное. Они доказывали, что никакой связи между разработкой карьера и загрязнением земель, как и нарушений со стороны компании, нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», представители истца ссылались на решение Нижегородского областного суда, отказавшего совладельцам «Родника» в приостановке работы карьера. По словам юристов Saint-Gobain, тогда разбирательство шло вокруг лицензии компании на недропользование, однако суд в своем решении отметил, что разработчики карьера ничего не нарушили. Позднее карьер на предмет нарушений природоохранного законодательства проверяли Ростехнадзор, Росприроднадзор и прокуратура, однако ничего не нашли, утверждали юристы истца в суде. Они отметили, что причинно-следственной связи между деятельностью карьера, используемого в производстве гипсокартонных плит, и загрязнением земель нет, а фермеры сами ответственны за состояние своей земли, которая могла быть засорена отходами животноводства.

Параллельно с заявлением фермеров разбирались правоохранительные и надзорные органы, а также областные власти.

Сначала природоохранная прокуратура передала материалы проверки карьера полиции, сообщил «Ъ-Приволжье» представитель фермеров Леонид Вильниц. По его словам, по итогам проверки МВД отказалось возбуждать уголовное дело. Тогда прокуратура отменила отказное решение полиции и направила материалы в Следственный комитет, который организовал собственную проверку на предмет загрязнения земель по ст. 254 Уголовного кодекса. Недавно к фермерам приезжали представители минэкологии Нижегородской области, которые также решили проверить доводы совладельцев экофермы «Родник». Результаты их визита пока неизвестны, отметил господин Вильниц, подчеркнув, что представители министерства измеряли санитарную зону и убедились в ее несоответствии нормативу 500 м.

Арбитражное разбирательство об отмене предостережения Росприроднадзора компании в Нижнем Новгороде продолжается. На заседании 4 марта привлеченный к разбирательству в качестве третьего лица совладелец фермы Илья Паршин сообщил, что не успел ознакомиться с материалами дела, и заседание отложили на 17 марта.

А в апреле арбитражный суд Московской области продолжит рассматривать иск Росприроднадзора к ООО «Сен-Гобен строительная продукция Рус»: надзорное ведомство требует взыскать с компании 221,7 тыс. руб. в качестве возмещения вреда за загрязнение одного из участков «Родника» в 1,5 км от Гомозово.

Добавим, ранее совладельцы «Родника» в судах безуспешно отстаивали право пользоваться единственной дорогой к ферме, проходящей по землям «Сен-Гобен строительная продукция Рус», и оспаривали границы санитарно-защитной зоны карьера, намереваясь построить гусиную ферму. Работу карьера они пытались приостановить через судебные разбирательства с министерством экологии Нижегородской области и требовали от властей разобраться с лицензией карьера. В 2022 году Нижегородский райсуд признал незаконным бездействие министерства, не рассмотревшего жалобу фермеров по существу, однако областной суд отменил это решение.

Отказ приостановить работу карьера фермеры обжаловали в Верховный суд, который отказался рассматривать их кассационную жалобу.

Роман Рыскаль