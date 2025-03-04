Ледовая арена в Тутаеве должна начать работу до апреля

В Тутаеве новая ледовая арена должна быть введена в эксплуатацию до апреля 2025 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ и зампред областного правительства Александр Баланцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баланцев, «Вконтакте» Фото: Александр Баланцев, «Вконтакте»

Ранее ледовый комплекс планировали ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. Однако к сентябрю 2024 года строительная готовность была лишь 40%. Впоследствии областной минстрой разрешение на строительство арены продлил до мая 2025 года. Господин Баланцев рассказал о ходе работ.

«Продолжаются работы по устройству внутренних сетей тепло-, водоснабжения, пожарного водопровода, вентиляции, проектированию теплового узла, устройству внутренних кирпичных стен и перегородок»,— написал господин Баланцев.

Алла Чижова