В Ульяновске гендиректору «Фарос гигиена» предъявлено обвинение в мошенничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных материалов УЭБиПК регионального УМВД возбуждено уголовное дело по факту мошенничества — хищения гендиректором коммерческой организации бюджетных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.4 ст.159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило во вторник ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным СУ СКР, в 2022–2024 годах гендиректор компании в составе ОПГ «с участием подконтрольных ему юридических лиц похитил денежные средства, предоставленные в рамках исполнения контракта по капитальному ремонту насосной станции в правобережье города Ульяновска». Следствие отмечает, что, закупив более дешевые запчасти низкого качества, обвиняемый организовал фальсификацию документов и завысил технические характеристики запчастей, при этому работы были полностью оплачены бюджетом. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 40 млн руб.

Ведомство не раскрывает фамилию обвиняемого, однако, по данным источника «Ъ-Волга», близкого к СУ СКР, речь идет о гендиректоре димитровградской компании «Фарос гигиена» (ООО) Михаиле Киселеве. Он же является соучредителем (62,12%) этой компании. Кроме того, с такой же долей участия он является соучредителем компании «Фарос агро». Ранее он был соучредителем еще 46 компаний различных направлений.

По словам собеседника, уфимская компания «Билд» (ООО), заключившая контракт на ремонт насосной станции, фактически подконтрольна Михаилу Киселеву. По данным портала госзакупок, муниципальный контракт на капремонт напорного коллектора главной насосной станции в правобережье стоимостью 577,9 млн руб. был заключен в январе 2023 года по итогам аукциона.

Во вторник Михаилу Киселеву было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом о заключении обвиняемого под стражу, однако суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Обвиняемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался.

Сергей Титов, Ульяновск