Власти Москвы выплатят до 10 тыс. руб. пострадавшим от радиационных аварий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате для пострадавших от радиационных аварий москвичей. Размер материальной помощи составит от 3 тыс. до 10 тыс. руб. в зависимости от категории получателей.

Выплата приурочена к 39-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) 26 апреля. В сообщении московской мэрии говорится, что денежные средства получат 13 632 человека.

По 10 тыс. руб. выплатят участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавшим от аварии и других катастроф. По 5 тыс. руб.— эвакуированным из зоны отчуждения, членам семей погибших участников ликвидации радиационных катастроф. По 3 тыс. руб.— гражданам, ранее проживавшим в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению из-за радиационных катастроф.

Полина Мотызлевская