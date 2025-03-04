Краевой минтранс не планирует запуск речного рейса до Оханска и Осы в этом году

Информация о запуске речного маршрута Пермь — Оханск — Оса в июне этого года не соответствует действительности. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минтрансе, в приказ, опубликованный на сайте ведомства, были внесены технические правки по расходной части на организацию перевозок. При этом запуск указанного маршрута планируется после получения подтверждения о готовности перевозчика. «На 2025 год данное подтверждение не получено», — отметили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

При этом в предстоящей навигации планируется продолжить перевозку пассажиров по четырем субсидируемым маршрутам, которые были в 2024 году. Также предполагается продление маршрута Пермь — Закамск до Краснокамска с использованием электросудна Ecocruiser.

Сегодня «Ъ-Прикамье» сообщал, что в этом году запуск речного маршрута Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Согласно опубликованному приказу краевого минтранса, расстояние поездки в одну сторону — 368 км. Стоимость билета может составить 1 тыс. руб. Для обслуживания пассажиров будут задействованы два судна на подводных крыльях типа «Валдай».