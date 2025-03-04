Винный город «Белый Мыс» в Геленджике откроется осенью 2025 года

Официальное открытие Винного города «Белый Мыс» в Геленджике запланировано на осень 2025 года. Первый объект — энотека — откроется весной. Далее поэтапно будут открываться остальные объекты: рестораны, музей, лаборатория, школа, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель винного города «Белый Мыс» в Геленджике, автор и соорганизатор национального гастрономического конкурса «Лавры» Дмитрий Левицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба винного города «Белый мыс» Фото: пресс-служба винного города «Белый мыс»

«Белый мыс» планирует в сезон ежедневно привлекать от 3 тыс. до 5 тыс. гостей. Все ранее заявленные объекты будут реализованы. Остался без изменений также логотип проекта, разработанный Студией Артемия Лебедева. Общий объем инвестиций в проект не уточняется.

Ранее стало известно, что площадь винного города будет составлять более 40 тыс. кв. м. В нем будут располагаться лаборатория, дегустационные залы, винотека площадью 900 кв. м, музей, посвященный российскому виноделию, и другие объекты.

Дмитрий Левицкий рассказал, что в винном городе откроется школа сомелье, виноделов и виноградарей, будут представлены образовательные программы от экспертов винного рынка. На базе школы будут созданы курсы дегустаторов.

В лабораторном центре на территории «Белого мыса» планируют проводить более 300 видов испытаний. В рамках научной деятельности лаборатория также будет проводить исследования продукции винной отрасли и предлагать возможные решения по улучшению их качества. Лабораторный центр планируют открыть осенью 2025 года.

Вячеслав Рыжков