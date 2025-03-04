В Черноземье 5 марта будет облачно с осадками, от -2°С до +6°С

В среду, 5 марта, в Черноземье будет облачно с осадками в виде мокрого снега. В ряде регионов синоптиками прогнозируется небольшой дождь: температура будет варьироваться от -2°С до +6°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, временами ожидается мокрый снег, температура +2°C. Днем прогнозируют облачную погоду с кратковременным дождем, +6°C.

В Воронеже ночью прогнозируют облачность и мокрый снег, 0°C. Днем — облачность, без осадков, +4°C.

В Курске ночью ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом, +2°C. Днем температура составит +5°C, сохранится облачность, временами будут идти дожди.

В Липецке в течение суток будет облачно при температуре от -2°C до +2°C. Ночью ожидается снег, днем — без осадков.

В Орле и Тамбове в течение суток также возможна облачная погода, ночью ожидается снег, днем — небольшой дождь и снег. Температура будет варьироваться от -1°C до +5°C.

Анна Швечикова