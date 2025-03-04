Главарю «банды Леснякова» продлили арест до 1 мая

Замоскворецкий районный суд продлил арест на два месяца (до 1 мая) Дмитрию Леснякову (Лес), основавшему банду в Подмосковье. Его обвиняют в убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой и сопряженном с бандитизмом (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Лесняков (крайний слева во втором ряду), Дмитрий Завьялов (в белой футболке), Михаил Пуртов (второй слева в первом ряду) в 2001 году

Дмитрий Лесняков (крайний слева во втором ряду), Дмитрий Завьялов (в белой футболке), Михаил Пуртов (второй слева в первом ряду) в 2001 году



Дмитрия Леснякова арестовали в сентябре 2024 года. По информации «Ъ», новое дело связано с участием банды Леса в стычке с таганской ОПГ в 2003 году, в ходе которой убили трех участников группировки. Признательные показания дали бывшие члены преступного сообщества Дмитрия Леснякова.

Сам Дмитрий Лесняков вместе с ближайшими соратниками, включая второго лидера банды Дмитрия Завьялова, отбывают пожизненный срок за организацию около 20 убийств и покушений. В 2024 году Мосгорсуд также вынес приговор четырем участникам «банды Леснякова». Одного из них освободили от наказания из-за истечения срока давности, а киллеру банды Игорю Кузьменко дали пожизненное.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банда пошла за Лесом».

Никита Черненко