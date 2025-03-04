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Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара на Пермском пороховом заводе

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выполнило проверку атмосферного воздуха на территории жилой застройки в микрорайонах Закамск и Новый Крым. Как сообщает пресс-служба ведомства, проведение исследования связано со вчерашним возгоранием на территории ФКП «Пермский пороховой завод».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно результатам лабораторных исследований, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений. Радиационный фон находится в норме.

Вчера «Ъ-Прикамье» сообщал, что на территории ФКП «Пермский пороховой завод» случилось возгорание. В связи с инцидентом были эвакуированы 50 работников предприятия. Погибших и пострадавших нет.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды для систем реактивной артиллерии, компоненты для зарядов высокоточных ракетных систем. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).