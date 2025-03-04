В Татарстане прошла первая в РФ крупная сделка по кредитованию ИЖС с эскроу-счетом

В Татарстане состоялась первая в России крупная сделка, в которой бизнесмену предоставили госпоручительство по кредитованию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счета. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.

Предпринимателю одобрили кредит на 100 млн руб. по ставке 6% годовых под поручительство Гарантийного фонда Татарстана. Сумма поручительства составила 50 млн руб.

С 1 января этого года поручительство Гарантийного фонда Татарстана могут получить не только предприниматели из республики, но и российские бизнесмены. Размер гарантийной поддержки на инвестиционные цели вырос до 100 млн руб. на одного заемщика и до 120 млн руб. на группу связанных компаний.

С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Теперь заказчик строительства ИЖС может размещать денежные средства на счетах эскроу, а девелопер — строить частные дома за счет собственных или кредитных средств.

Диана Соловьёва