Вина из Геленджика и Абрау-Дюрсо получили высшие награды на конкурсе в Израиле

Винодельни Геленджика и Абрау-Дюрсо получили четыре высшие награды на международном дегустационном конкурсе в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Россия представила самую крупную в истории конкурса заявку – 113 вин от 22 виноделен. Все высшие награды достались винам из Краснодарского края. В категории Double Gold победили вина Усадьбы Мезыбь, Абрау-Дюрсо, Винодельни Криница и Chateau de Talu.

Российские вина получили 14 золотых медалей, 10 из них – кубанские. Всего эксперты оценили более 700 вин из 23 стран. Престижный дегустационный конкурс Terravino прошел в Израиле на юге Тель-Авива в старом городе Яффо. Он проводится в Израиле ежегодно с 2006 года. К участию принимают образцы из всех винодельческих регионов мира. Они оцениваются по стандартам международной организации винограда и вина.

«Участие в подобных конкурсах дает возможность заявить о себе на международной арене, выйти на новые рынки, увеличить объемы поставок и укрепить позиции российского вина»,— подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кубань занимает первое место в России по выращиванию винограда, производству вин и шампанского. Краснодарский край поставляет винодельческую продукцию в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, в Китай, Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Израиль, Азербайджан. В 2024 году 11 кубанских предприятий экспортировали почти 174 тыс. дал, или 114,8% к уровню 2023 года.

Вячеслав Рыжков