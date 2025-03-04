В Самарской области ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал»

В Самарской области с 17:40 (MSK+1) 4 марта временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке км 98 — км 129 трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу. Об этом сообщили в Росавтодоре. Причиной являются низовая метель и ограниченная видимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Приволжского УГМС, погода в начале этой недели ожидается неустойчивой с осадками смешанного характера.

Сабрина Самедова