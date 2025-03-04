В футболе снова меняются правила. В этот раз перемены связаны с вратарями: теперь, если голкипер не введет мяч в игру в течение восьми секунд, команда будет наказана угловым ударом. Такое решение принял Международный совет футбольных ассоциаций. Нововведение начнет действовать со следующего сезона. Как повлияет на футбол решение чиновников, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) постоянно предлагает улучшать правила одной из самых популярных игр в мире. То вместо двух таймов по 45 мин предложит играть три по 30 мин, то пытается внедрить 10-минутные удаления. К счастью, абсурдные предложения так и остаются проектами, а вот правила восьми секунд для вратарей внедрить получилось. Если голкипер не введет мяч в поле в течение этого времени, то команду накажут угловым.

Вопросов по решению масса, и в первую очередь у стражей ворот. Как будет действовать нововведение, не понял даже олимпийский чемпион Алексей Прудников: «А если он лежит, упал, с какой секунды начинать отсчет? Когда он еще в воздухе поймал мячик и летит с ним или когда он встал? Но иногда встать-то тяжело за восемь секунд.

Вот я поймал мяч, лечу с ним, он у меня в руках. Я приземлился, поймал, держу — и уже все, надо свистеть».

Тем более что ранее в футболе действовало правило шести секунд, которое практически не работало. Возможно, сейчас арбитры будут внимательнее следить за тем, что делают вратари. К тому же теперь судья должен за пять секунд до завершения отведенного голкиперу времени поднять руку и постепенно опускать ее, показывая всем, сколько еще страж ворот может владеть мячом. Все это станет проблемой и для людей в черном, рассказал “Ъ FM” эксперт в области футбольного судейства Леонид Калошин:

«Когда вратарь берет мяч в руки, судья делает ускорение в сторону центральной линии поля для того, чтобы занять позицию в следующий момент, когда вратарь, допустим, будет выбивать мяч далеко. Здесь получается, что судья обязан будет концентрироваться исключительно на действиях голкипера, делать этот визуальный пятисекундный отсчет обратного времени, что может привести к неудобствам, связанным с контролем единоборств. Много вопросов практического характера, которые заставляют смотреть на это нововведение скептическим взглядом».

Кроме того, непонятно, почему затягивание времени вратарем наказывается угловым, а не свободным ударом. Ведь мяч в этом случае не покидает поле и лицевую линию не пересекает. Сейчас в футбольных правилах множество нюансов, которые действительно требуют серьезного подхода, и затягивание времени вратарями — это далеко не самая серьезная из них, уверен Леонид Калошин: «Все возмущаются, мол, а почему там не назначили пенальти за руку, а почему там не дали красную карточку, когда попали шипами в колено, и так далее. На самом деле, вместо того чтобы заниматься более важными, насущными проблемами и нахождением путей их решения, давайте вот с вратарями тут что-то придумаем — шесть секунд не будет, будет восемь секунд, а вместо свободного — угловой. Как-то звучит дико и глупо».

Но поклонников футбола уверяют, что тестирование проведено. А как все работает, мы увидим на клубном чемпионате мира, который стартует 14 июня в США. Теперь на очереди у Международного совета футбольных ассоциаций рассмотрение нового правила офсайда. Пока чиновники не решаются что-либо менять в этом вопросе, но отрабатывать финансирование нужно, так что ждем.

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Владимир Осипов