Власти Ростова изымают участок под домом в переулке Халтуринском

Администрация Ростова постановила изъять земельный участок под многоквартирным домом №9 по переулку Халтуринскому (недалеко от Колледжа связи и информатики). Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участок площадью 1 тыс. 746 кв. м изымается в связи с признанием дома аварийным. Земля принадлежит собственникам квартир в аварийном доме. Власти планируют оценить размер денежного возмещения за утрату участка и заключить с ними соответствующие соглашения. В случае отказа администрация будет добиваться изъятия через суд.

Сергей Иванов