Возле Таганрога образовалось «ледовое цунами»

Потепление в Азовском море вызвало изменения в ледовом режиме и привело к образованию опасного природного явления — «ледового цунами» около Таганрога. Об этом заявили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Согласно статистике ученых с 1976 по 2024 год температура воздуха в прибрежной зоне повысилась на 0,062 °С в год, а температура воды — на 0,055 °С в год.

Расчеты, проведенные для изучения водного баланса Азовского моря, показали, что с 1999 по 2020 годы значительно увеличилось испарение воды с поверхности моря.

Все эти явления и есть следствие того, что на побережье Таганрога в феврале обрушился ледяной шторм.

Николай Аксенов