Татарстан вошел в топ регионов по закупкам у малого и среднего бизнеса

Республика Татарстан попала в топ регионов России по объему закупок у малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

В топ-5 регионов с самым большим объемом закупок у малого и среднего бизнеса вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области. Число компаний МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, превысило 226 тыс.

Всего в 2024 году госкомпании закупили у малого и среднего бизнеса товары и услуги на 9,6 трлн руб., этот показатель является рекордным. Также за прошлый год объем закупок у таких поставщиков увеличился более чем на 20%.

Диана Соловьёва