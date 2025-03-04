Дело экс-главы Россошанского района Воронежской области поступило в суд

В Кантемировский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело бывшего главы администрации Россошанского района Юрия Мишанкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Изначально планировалось, что дело будут рассматривать в Россошанском райсуде.

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Уголовное дело в конце марта 2024 года возбудило управление Следственного комитета России по Воронежской области. По ходатайству следствия, экс-глава района был заключен в СИЗО. В середине лета его выпустили из-под стражи.

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы на тот момент глава Россоши предоставил подложные документы, после чего путем обмана незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Ущерб райцентру следствие оценило в сумму свыше 5,7 млн руб.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «Земля и неволя».

Анна Швечикова