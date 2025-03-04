На Кубани расследуют гибель выпавшего из движущегося поезда мужчины

Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пассажира, выпавшего из движущегося поезда «Тюмень-Симферополь» на железнодорожном перегоне в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, 29 января 2025 года на железнодорожном перегоне «Вышестеблиевская-Тамань» в Краснодарском крае мужчина находился в вагоне поезда. Во время движения состава он выпал из открытой двери тамбура и получил травмы, из-за которых впоследствии скончался.

Следователи возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правоохранители проверят факт ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками поездной бригады.

По версии СК, железнодорожники не обеспечили контроль за закрытием дверей тамбура, что позволило пассажиру выпасть из движущегося поезда.

На месте происшествия проведен осмотр, назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжает сбор доказательств и выявление всех причастных к случившемуся лиц.

Анна Гречко