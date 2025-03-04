Донские власти назвали лучших специалистов МФЦ в регионе

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, подведены итоги конкурса «Лучший МФЦ Ростовской области». В его рамках, в частности, были определены лучшие работники этой сферы. В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» победителем признана Анна Крючкова из МФЦ Батайска. В номинации «Лучший работник МФЦ» первое место разделили Седа Ерицян (МФЦ Мясниковского района) и Александр Федотов (МФЦ Тарасовского района).

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Вместе с тем, победителем конкурса в номинации «Лучшие офисы сети МФЦ Ростовской области» признан офис МФЦ Мясниковского района в с. Крым.

В номинации «Лучший проект МФЦ» оценка финалистов осуществлялась в двух категориях. Проекты МФЦ города Батайска и МФЦ Мясниковского района стали победителями в категории «Лучшая практика», проект МФЦ Семикаракорского района – в категории «Лучшая инициатива».

Конкурс проводится с 2014 года. Победители представляют Ростовскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

Сергей Иванов