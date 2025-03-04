В Екатеринбурге за 2024 год самым частым нарушением стала парковка на газонах

Административные штрафы пополнили бюджеты Екатеринбурга и Свердловской области на сумму более 18 млн руб. в 2024 году, сообщили в Екатеринбургской городской думе.

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Наиболее распространенными нарушениями стали размещение транспортных средств на газонах (79%), розничная торговля вне отведенных для этого мест (7,4%) и самовольное размещение объявлений (6,6%).

По данным комитета административных органов, в прошлом году административные комиссии районов провели 468 заседаний и рассмотрели более 7,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Было вынесено более 7 тыс. постановлений, в том числе 5,6 тыс. о назначении штрафов на сумму более 23,3 млн руб.

Полина Щуцкая