В Рыбинске на отремонтированных фасадах установят камеры наблюдения

В Рыбинске для борьбы с вандализмом вместе с ремонтом фасадов зданий будут ставить камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«На каждом отремонтированном фасаде этого года будем ставить камеры. Дал поручение пересмотреть сметы. Камеры помогут нашим коллегам из УВД оперативно собирать материал в случае порчи фасадов»,— написал господин Рудаков.

Он добавил, что власти вместе с полицией будут отрабатывать каждый случай. Рассчитывать размер ущерба будут исходя из стоимости всего фасада, а не его части.

Алла Чижова