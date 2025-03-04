В Татарстане спасли раненого краснокнижного орлана-белохвоста
В Алькеевском районе Татарстана сотрудник Госкомитета республики по биоресурсам спас раненого краснокнижного орлана-белохвоста. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.
В Татарстане спасли раненого краснокнижного орлана-белохвоста
Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ
Во время патрулирования охотугодий района сотрудник заметил птицу, которая не могла летать и оставалась неподвижной. Осмотр показал, что у орлана повреждено крыло. Сейчас птица проходит реабилитацию под присмотром специалистов.
«Хоть характер у дикой птицы и впрямь непростой, но больших неудобств спасителям орлан не доставляет. Чувствует себя хорошо и питается рыбой», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пока остается открытым вопрос о том, сможет ли орлан вернуться в естественную среду обитания. Это станет ясно только после завершения курса лечения и длительного периода реабилитации.