Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка открыли более 600 счетов эскроу в ИЖС

Сегодня 90% сделок Волго-Вятского банка Сбербанка по финансированию строительства частных домов осуществляется с применением счетов эскроу. Около трехсот застройщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства уже провели хотя бы одну сделку с эскроу. Объем открытых покупателями эскроу счетов в ИЖС превысил 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жители регионов в прошлом году на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка открыли более 600 счетов эскроу в ИЖС, при этом выдано более 225 кредитов подрядчикам на сумму более 1,2 млрд руб.

«Предлагать своим клиентам – подрядчикам индивидуального жилищного строительства схему финансирования с использованием счетов эскроу мы начали с апреля 2024 года. Механизм предоставляет дополнительную гарантию сохранности средств клиентов на протяжении всего периода стройки жилого дома. Таким образом минимизируются риски и обеспечивается защиту интересов покупателей недвижимости. С 01 марта 2025 года на основании закона 186-ФЗ подрядчик приобретет право регистрировать построенный дом на заказчика»,– сказал Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка.

Данный инструмент уже давно применяется при строительстве многоквартирных домов и защищает интересы в случае, если застройщик не выполняет свои обязательства. По этой же аналогии при использовании механизма в сфере ИЖС покупатель недвижимости размещает на счетах эскроу собственные или кредитные средства до завершения подрядчиком строительства жилого дома. Этот инструмент призван защитить покупателей в том случае, если подрядчик не выполнит свои обязательства. При этом подрядчик может получить финансирование от Сбербанка на льготных условиях, применяя в схеме расчетов с покупателями эскроу счета.