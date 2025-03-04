В Киеве остановили стрим Reuters после жалобы в СБУ

Трансляцию британского агентства Reuters из центра Киева прервали после жалобы в Службу безопасности Украины (СБУ). По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, агентство начало стрим сегодня, 4 марта, не запросив на это разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

18 февраля Тимур Ткаченко сообщал о прекращении стрима Reuters с площади Независимости после обращения в украинские правоохранительные органы.

Трансляция на YouTube-канале Reuters продлилась около часа, ее посмотрели порядка 11,3 тыс. человек.