В Ростовской области откроют четыре новых вытрезвителя

В Ростове, Таганроге, Шахты и Новочеркасске появится четыре новых вытрезвителя. Сейчас подбираются помещения и формируется персонал, сообщило издание «Молот» со ссылкой на замминистра здравоохранения Дона Владимира Колесникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Новые учреждения войдут в структуру ГБУ РО «Наркологический диспансер».

«Объем финансирования будет определен после выбора здания или определения земельного участка для размещения специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»,— приводит издание слова чиновника.

Создание вытрезвителей в Ростовской области обусловлено законом, который вступил в силу с 1 июня 2024 года.

Николай Аксенов