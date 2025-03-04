Трамп прекратит финансирование учебных заведений, «допускающих незаконные протесты»

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении искоренить «незаконные протесты» в средних и высших учебных заведениях. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Pool / AP Дональд Трамп

Фото: Pool / AP

В частности, заявил президент, будет прекращено федеральное финансирование школ и университетов, «допускающих» незаконные протесты. Что же до организаторов и участников таких протестов, то к ним будут применяться самые жесткие меры. «Американские студенты будут навечно исключены или, в зависимости от (тяжести.— “Ъ”) преступления, арестованы»,— говорится в посте господина Трампа в его социальной сети Truth Social. Что касается иностранных студентов, то их будут депортировать из страны.

В прошлом году во многих американских университетах прошли массовые протесты студентов и некоторых преподавателей в поддержку Палестины. Они охватили Стэнфорд, Беркли, Колумбийский, Нью-Йоркский университеты и другие известные учебные заведения страны. Протестующие разбивали палаточные лагеря и проводили практически круглосуточные митинги протеста. Некоторые студенты и преподаватели в этой связи жаловались на рост антисемитских настроений. Для разгона протестов в некоторых случаях вызывали полицию.

Андрей Келекеев