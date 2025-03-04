Удмуртия возглавила рейтинг ПФО по росту промышленного производства в январе

Объемы промышленного производства в Удмуртии увеличились на 14,4% в январе 2025 года по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, республика заняла 1-е место по приросту в ПФО.

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Наиболее заметное увеличение наблюдается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 3,7 раза, а также в производстве компьютеров и электронных изделий — в 2,8 раза. Рост на 38,7% наблюдается в секторе обрабатывающих производств.

Однако отмечен спад в некоторых отраслях: производство химических веществ сократилось в 3,5 раза, текстильных изделий — в 1,7 раза, а производство лекарств уменьшилось на 14,7%.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 3,5%, напитков – на 3,8%. В 3,3 раза снизился выпуск макаронных изделий, в 1,3 раза – масла сливочного, на 10,4% – колбасных изделий, на 3,9% – крупы. При этом больше произведено безалкогольных напитков (в 1,3 раза), хлебобулочных изделий длительного хранения (в 1,2 раза).

В добывающем секторе зафиксировано снижение на 4,7%, а в энергетическом секторе — на 9%. В то же время, в отраслях водоснабжения и утилизации отходов наблюдается рост на 1,5%.

В целом по России индекс промышленного производства в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом составил 102,2%.