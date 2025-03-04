В Челябинске прокурор запросил семь лет колонии фигуранту дела ОПГ дорожников

В Центральном районном суде Челябинска прошли прения сторон по уголовному делу сотрудника областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова, обвиняемого в получении взятки от крупного дорожного подрядчика. Государственный обвинитель попросил назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере суммы взятки — 40,3 млн руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области

Главного специалиста отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, в конце 2023 года вывившие коррупционные преступления при выполнении контрактов по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

По версии следствия, в 2021–2023 годах сотрудник госучреждения через посредника получал взятки от директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна в виде имущества, в том числе асфальта, услуг имущественного характера и денег в сумме более 8 млн руб. В обмен Ильдар Галлямов предупреждал подрядчика о возможных проверках «с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов», а также обеспечивал беспрепятственную приемку работ ненадлежащего качества, не соответствующих нормативно-техническим требованиям, и их ускоренную оплату, считает следствие.

В конце января Центральный районный суд Челябинска приговор Нвера Колозяна к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. за дачу взяток. В ноябре прошлого года на полтора года колонии был осужден его сын, директор по общим вопросам «Уралдорстроя» Гарник Колозян, за дачу взятки сотрудникам другого госучреждения. Кроме того, 18 февраля суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) заместителя директора по строительству «Уралдорстроя» Никиту Иноземцева. Он приговорен к 3,5 года лишения свободы условно и штрафу в 1,2 млн руб.