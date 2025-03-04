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обновлено 15:44

Экс-депутат прикамского заксобрания отправится на СВО

СКР приостановил расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Тюменской области, экс-депутата Законодательного собрания Прикамья Вячеслава Вахрина. Как сообщает Ura.ru, господин Вахрин принял решение отправиться в зону боевых действий на Украину и сейчас находится на одном из учебных полигонов.

Вячеслав Вахрин

Вячеслав Вахрин

Фото: youtube.com

Вячеслав Вахрин

Фото: youtube.com

В июне 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года чиновник получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени.

Господин Гоцык также решил отправиться в зону специальной военной операции. Никто из фигурантов дела в ходе предварительного следствия вины не признал.