Экс-депутат прикамского заксобрания отправится на СВО

СКР приостановил расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Тюменской области, экс-депутата Законодательного собрания Прикамья Вячеслава Вахрина. Как сообщает Ura.ru, господин Вахрин принял решение отправиться в зону боевых действий на Украину и сейчас находится на одном из учебных полигонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Вахрин

Фото: youtube.com Вячеслав Вахрин

Фото: youtube.com

В июне 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года чиновник получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени.

Господин Гоцык также решил отправиться в зону специальной военной операции. Никто из фигурантов дела в ходе предварительного следствия вины не признал.